В Венесуэле создали технологический центр нефтегазовой отрасли

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес отметила, что центр призван укрепить суверенитет, обеспечить обработку и управление технической информацией в национальной нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Технологический центр и центр управления данными по углеводородам создан в нефтегазовой отрасли Венесуэлы. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi n.

«Мы открываем Технологический центр и центр управления данными для нефтегазовой отрасли, именно здесь будет располагаться банк данных и находиться весь информационно-автоматизированный центр отрасли», — заявила Родригес на церемонии открытия центра. Она отметила, что центр призван укрепить суверенитет, обеспечить обработку и управление технической информацией в национальной нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

Уполномоченный президент указала, что технологическая поддержка центра позволит создавать прогнозные модели для обслуживания нефтегазовых месторождений, улучшить производственные мощности, использовать возможности в области хранения данных, промышленной кибербезопасности и автоматизации. Родригес сообщила также о создании ведомства, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта и производственной эффективности с целью развития нефтегазовой отрасли и стратегической модернизации страны.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
