В России с 1 июня появится новая семейная выплата: кто может претендовать

Новая ежегодная семейная выплата предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, а также для родителей детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Об этом рассказала депутат ГД Екатерина Стенякина.
«Соцфонд с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. На новую меру социальной поддержки смогут претендовать несколько категорий граждан», — напомнила Стенякина в беседе с РИА Новости.
По словам депутата, претендовать на выплату смогут также работающие усыновители, опекуны и попечители с двумя и более детьми.
Депутат подчеркнула: чем больше налога на доходы физических лиц родитель уплатил за прошедший год, тем выше будет размер семейной выплаты.
Она уточнила, что в 2026 году подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября.
