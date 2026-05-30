Россиянам напомнили о повышающем коэффициенте в тарифе на холодную воду

Юрист Моисеев: в РФ введён отдельный коэффициент для холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кому грозит тройной повышающий коэффициент на тариф холодной воды. Об этом рассказал юрист Андрей Моисеев для агентства «Прайм».

В постановлении правительства № 354 в ноябре 2025 года внесли важное изменение: повышающий коэффициент при отсутствии счетчиков на холодную воду вырос с 1,5 до 3.

Как отметил юрист, тройной коэффициент не распространяется на горячую воду и электричество, а также на тех, кто не может установить счетчик по техническим причинам — само по себе отсутствие прибора учета нарушением не считается. Кроме того, Верховный суд признал незаконным начисление повышающего коэффициента за прошедшие периоды.

«Пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор: потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен», — сказал Моисеев.

Ранее в квитанциях за ЖКХ изменилась формулировка «приватизированная собственность» на «частная», это не повлияло на размер начислений.