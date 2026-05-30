Аксаков: рост российской экономики по итогам года может составить 2%

В основном на благоприятные изменения повлияют импортозамещение и снижение ключевой ставки, считает глава комитета ГД по финансовому рынку.

ЧЕБОКСАРЫ, 30 мая. /ТАСС/. Российская экономика по итогам 2026 года может показать рост в 2%, в том числе благодаря импортозамещению и снижению ключевой ставки. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Производство растет, спрос растет, импортозамещение происходит, и [ключевая] ставка тоже влияет. Полагаю, что [рост] составит 2%», — сказал он.

Выступая на коллегии Минэкономразвития Чувашии, Аксаков высказал мнение, что Банк России «начнет более активно снижать ключевую ставку», что приведет к снижению ставок по кредитам. «В целом по году российская экономика будет расти с плюсом, причем я ожидаю, что у нас больше плюсов, чем прогнозирует правительство России», — отметил он.

Ранее сообщалось, что, согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, темп роста ВВП России к 2029 году может составить 2,4% в годовом выражении. В 2026 году динамика экономики ожидается на уровне 0,4%.

Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
