Аксаков: рост российской экономики по итогам года может составить 2%

ЧЕБОКСАРЫ, 30 мая. /ТАСС/. Российская экономика по итогам 2026 года может показать рост в 2%, в том числе благодаря импортозамещению и снижению ключевой ставки. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Производство растет, спрос растет, импортозамещение происходит, и [ключевая] ставка тоже влияет. Полагаю, что [рост] составит 2%», — сказал он.
Выступая на коллегии Минэкономразвития Чувашии, Аксаков высказал мнение, что Банк России «начнет более активно снижать ключевую ставку», что приведет к снижению ставок по кредитам. «В целом по году российская экономика будет расти с плюсом, причем я ожидаю, что у нас больше плюсов, чем прогнозирует правительство России», — отметил он.
Ранее сообщалось, что, согласно сценарным условиям прогноза социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов, темп роста ВВП России к 2029 году может составить 2,4% в годовом выражении. В 2026 году динамика экономики ожидается на уровне 0,4%.