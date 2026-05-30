Россиянам рассказали, сколько выходных и рабочих дней будет летом 2026 года

За три летних месяца у россиян при пятидневной рабочей неделе будет 27 выходных дней, в том числе один нерабочий праздничный день. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«С учётом производственного календаря по пятидневной рабочей неделе летом нас ждут 65 рабочих дней (в 2025 году летом было на два рабочих дня меньше — 63), 27 выходных (в 2025 году их, соответственно, было на два больше), включая один нерабочий праздничный день (12 июня)», — объяснил он.
Экономист отметил, что общее суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247. 118 дней будут выходными/праздничными.
«Статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено 14 нерабочих праздничных дней, 8 из которых приходятся на период с 1 по 8 января. Как правило, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. До конца 2026 года будет ещё один нерабочий праздничный день (4 ноября). Также выходной день с воскресенья, 4 января, перенесён на четверг, 31 декабря», — отметил эксперт.
Балынин добавил, что если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней никак не повлияет.