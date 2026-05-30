Число лесных пожаров в Красноярском крае сократилось почти на две трети

Ландшафтных (сухих травяных) пожаров с начала года зафиксировали 279 — это более чем в два раза меньше, чем в прошлом году. Административные комиссии составили 802 протокола и вынесли почти 700 постановлений. Наказание в виде штрафа или предупреждения назначили в 558 случаях.