Число лесных пожаров в Красноярском крае сократилось почти на две трети

С начала года количество лесных пожаров в регионе сократилось почти на две трети по сравнению с прошлым годом. Об этом доложили губернатору Михаилу Котюкову на расширенном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе главы региона.
Оперативность тушения превышает 93 процента — большинство возгораний ликвидируют в первые же сутки. Почти 97 процентов пожаров происходит по вине человека: неосторожное обращение с огнём, переход с земель населённых пунктов. Грозы стали причиной лишь двух пожаров.
По 42 лесным пожарам уже установили виновных, возбудили 87 административных дел и одно уголовное. Виновник полностью возместил ущерб лесу и затраты на тушение.
Ландшафтных (сухих травяных) пожаров с начала года зафиксировали 279 — это более чем в два раза меньше, чем в прошлом году. Административные комиссии составили 802 протокола и вынесли почти 700 постановлений. Наказание в виде штрафа или предупреждения назначили в 558 случаях.
С начала паводкоопасного сезона в крае подтопило 34 жилых дома, 8 садовых домов, более 1 200 приусадебных участков, школу и общежитие в Назарове, а также 71 участок автомобильных дорог. Эвакуировали 131 человека, из них 103 ребёнка. Спасатели совершили около 900 выездов и спасли более 140 человек.
Сейчас большая часть воды ушла. Подтопленными остаются 26 приусадебных участков, три садовых дома, один социальный объект и шесть участков дорог.
Из-за штормового предупреждения губернатор поручил главам муниципалитетов проверить готовность пунктов временного размещения и обеспечить мобилизацию сил и средств. Оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
«Прогноз погоды на ближайшие дни должен держать нас в тонусе. На фоне дождей и высокой температуры на юге приближается вторая волна половодья. Необходимо уделить особое внимание работе с возможными подтоплениями», — резюмировал Михаил Котюков.