На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась торжественная церемония начала строительно-монтажных работ в корпусе отработки самолетных систем. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы и представители СоюзМаша России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Авиационная отрасль всегда являлась основополагающей и будет таковой, как с точки зрения обеспечения транспортной связанности нашей страны, так и защиты рубежей нашей Родины, поэтому без авиационной промышленности не обойтись. Когда отсутствует международное право, вводятся санкции, у нас есть и силы, и возможности уйти полностью в импортозамещение, что показала Объединенная авиастроительная корпорация. Она подготовила новые производственные мощности, совершила невероятный технологический рывок не только в области боевой авиации, где мы являемся одним из лидеров, но и в области гражданского самолетостроения. Тесное объединение руководства ОАК, которая является флагманом машиностроения, правительства Хабаровского края и нашего профильного комитета даст конкретные результаты в развитии высокотехнологичной промышленности», — отметил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе запустили строительство нового корпуса. Фото: Пресс-служба КнААЗ.
Члены делегации также посетили производственный центр филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты», где все уже готово к серийному производству импортозамещенных гражданских самолетов SJ-100. Кроме того, гости возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны заводчанам, приняли участие в донорской акции Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России, которая проводилась на территории завода, и пообщались с активом молодежи, представляющим предприятие на международном промышленном форуме «Инженеры будущего».
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина — это наша площадка-передовик, где сегодня сосредоточены самые современные производственные мощности и где выдерживается высочайший темп выпуска техники. Комсомольчане в полной мере оправдали возложенные на завод надежды. Сегодня выпуск современных самолетов налажен, боевые самолеты по итогам опыта, полученного в ходе СВО, постоянно модернизируются и дорабатываются. Заказы по боевой авиации в Комсомольске-на-Амуре будут только расти», — сказал генеральный директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.
В ходе визита также состоялось заседание регионального совета Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России, на котором были подведены итоги деятельности регионального отделения.
В рамках заседания членские билеты СоюзМаша России торжественно вручили председателю Законодательной Думы Хабаровского края Николаю Шевцову, депутату Госдумы РФ Максиму Иванову, министру промышленности и торговли Хабаровского края Харуну Карчаеву, главе Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву и новому директору производственного центра филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты» Егору Попову. Наградами СоюзМаша России и Минпромторга РФ отметили работников промышленных предприятий Хабаровского края, представителей медицины, образования региона. Из рук Владимира Гутенева получили награды и школьники — призеры олимпиады «Звезда», которая проходит под патронажем СоюзМаша России.