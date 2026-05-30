На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе запустили строительство нового корпуса

«Авиационная отрасль всегда являлась основополагающей и будет таковой, как с точки зрения обеспечения транспортной связанности нашей страны, так и защиты рубежей нашей Родины, поэтому без авиационной промышленности не обойтись. Когда отсутствует международное право, вводятся санкции, у нас есть и силы, и возможности уйти полностью в импортозамещение, что показала Объединенная авиастроительная корпорация. Она подготовила новые производственные мощности, совершила невероятный технологический рывок не только в области боевой авиации, где мы являемся одним из лидеров, но и в области гражданского самолетостроения. Тесное объединение руководства ОАК, которая является флагманом машиностроения, правительства Хабаровского края и нашего профильного комитета даст конкретные результаты в развитии высокотехнологичной промышленности», — отметил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев.