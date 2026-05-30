«Руспродсоюз»: в России за год снизилась стоимость приготовления окрошки

По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, она составила 448,6 рублей.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5%, до 448,6 рублей. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Годом ранее средняя стоимость окрошки составляла 450,9 рублей.

Эксперт уточнил, что за основу расчетов был взял рецепт окрошки, в который входят картофель — 300 г, огурцы — 200 г, яйца — 4 шт., редис — 200 г, вареная колбаса — 300 г, зелень свежая — пучок, квас — 1 литр, сметана — 80 г.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.