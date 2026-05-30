«Руспродсоюз»: в России за год снизилась стоимость приготовления окрошки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5%, до 448,6 рублей. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.