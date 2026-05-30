В Волгоградской области улучшилась ситуация с зарплатной задолженностью. По данным Росстата, на конец апреля ее объем составлял 1,6 миллиона рублей. За месяц долги удалось снизить почти на 20%.
Только в трех субъектах ЮФО по итогам апреля не зафиксировано зарплатной задолженности — в Калмыкии, Адыгее и в Ростовской области.
А вот в Краснодарском крае ситуация с неисполнением обязательств работодателей перед сотрудниками крайне напряженная. Размер долга составил уже 595 миллионов. В Астраханской области работникам задолжали 47,9 миллиона рублей, а в Крыму — 10,4 миллиона.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше