Новый корпус начали строить на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе

Торжественная церемония начала строительно-монтажных работ в корпусе отработки самолетных систем прошла на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Почетными гостями церемонии стали председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый заместитель председателя СоюзМаша России Владимир Гутенев, генеральный директор ОАК, председатель Экспертного совета по авиационной промышленности, член бюро и председатель Комитета по авиационной промышленности СоюзМаша РФ Вадим Бадеха, генеральный директор КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, председатель Хабаровского регионального отделения СоюзМаша России Юрий Кондратьев и первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, член Бюро СоюзМаша России Сергей Абрамов.
Гости ознакомились с производственными мощностями КнААЗ и объектами техперевооружения, а также побывали в цехе окончательной сборки.
— Тесное объединение руководства ОАК, которая является флагманом машиностроения, правительства Хабаровского края и нашего профильного комитета даст конкретные результаты в развитии высокотехнологичной промышленности, — отметил Владимир Гутенев.
Члены делегации также посетили производственный центр филиала ПАО «Яковлев» «Региональные самолеты», где все уже готово к серийному производству импортозамещенных гражданских самолетов SJ-100.
— Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина — это наша площадка-передовик, где сегодня сосредоточены самые современные производственные мощности и где выдерживается высочайший темп выпуска техники. Комсомольчане в полной мере оправдали возложенные на завод надежды. Сегодня выпуск современных самолетов налажен, боевые самолеты по итогам опыта, полученного в ходе СВО, постоянно модернизируются и дорабатываются. Заказы по боевой авиации в Комсомольске-на-Амуре будут только расти, — сказал Вадим Бадеха.
Сергей Абрамов отметил, что системная поддержка промышленности — приоритетное направление в работе правительства Хабаровского края. В регионе сформирован авиастроительный кластер, для развития которого будут создавать максимальные условия.
— Проекты, которые выполняются в рамках развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и финансируются как из федерального, так и регионального бюджета, находятся в стадии активной реализации. Так, сейчас у нас реализуются пять проектов комплексного развития территорий — будут современные квартиры, современная социальная инфраструктура. Это создаст условия для работников, которые будут приезжать, чтобы работать в авиационном кластере и формировать экономический и военно-политический щит нашей страны, — рассказал Сергей Абрамов.