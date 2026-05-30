Самарцы достали из копилок монет на 5 миллионов рублей

Акцию запускают дважды в год: весной и осенью. В этот период банки, участвующие в программе, берут у населения мелочь без комиссии — деньги можно положить на счёт или сразу обменять на купюры. Поменять железные рубли на бумажные разрешали и в некоторых магазинах. Кстати, часть банков и торговых точек продолжают принимать монеты и после окончания «Монетной недели». Список мест и условия обмена выложены на сайте монетнаянеделя.рф.