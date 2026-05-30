Минимальный потребительский бюджет в Татарстане вырос до 28 948 рублей

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о новом размере минимального потребительского бюджета. В первом квартале 2026 года он составил 28 948 рублей. Это на 954 рубля больше, чем в конце прошлого года.
Минимальный потребительский бюджет — это условная сумма, в которую оценивают самые нужные товары и услуги: еду, одежду, лекарства, коммуналку. Считается, что этих денег должно хватать человеку на основные потребности.
Для сравнения: во втором квартале 2025 года бюджет был 28 160 рублей, потом его снижали, а к концу года снова подняли.
По закону потребительский бюджет не может быть меньше прожиточного минимума. В Татарстане в 2026 году прожиточный минимум — 16 098 рублей на человека. Для работающих — 17 547, для пенсионеров — 13 844, для детей — 15 615 рублей.
Получается, что расчетный бюджет почти вдвое выше прожиточного минимума. Но это не значит, что каждый житель получит такую сумму. Просто это важный ориентир для расчета социальных выплат и оценки уровня жизни.