На Дону выделят почти пять млрд рублей на поддержку аграриев

Ростовская область получит почти пять млрд рублей на поддержку аграриев.

Ростовской области в 2026 году выделено около пяти млрд рублей для развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Глава региона подчеркнул, что Минсельхоз оказывает донским аграриям системную господдержку. При этом вклад Ростовской области в АПК страны высоко оценивается на федеральном уровне.

Донской регион остаётся одним из лидеров по производству зерна в России. Уровень самообеспеченности семенами основных культур в области достиг 84%, что снижает зависимость от импорта.

В ходе переговоров также обсуждались развитие мелиоративного комплекса, благоустройство сельских территорий и модернизация аграрного образования.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
