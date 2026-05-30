На Дону выделят почти пять млрд рублей на поддержку аграриев

Ростовской области в 2026 году выделено около пяти млрд рублей для развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
Глава региона подчеркнул, что Минсельхоз оказывает донским аграриям системную господдержку. При этом вклад Ростовской области в АПК страны высоко оценивается на федеральном уровне.
Донской регион остаётся одним из лидеров по производству зерна в России. Уровень самообеспеченности семенами основных культур в области достиг 84%, что снижает зависимость от импорта.
В ходе переговоров также обсуждались развитие мелиоративного комплекса, благоустройство сельских территорий и модернизация аграрного образования.