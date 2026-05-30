ЕС накажет Болгарию за дефицит бюджета после перехода на евро

Годовой дефицит бюджета страны вырос до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. ЕК намерена применить механизм под названием процедура чрезмерного дефицита. Болгария присоединилась к еврозоне в январе этого года.

Источник: РБК

Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через полгода после вступления в еврозону, пишет Financial Times.

Еврокомиссия применит в отношении Софии механизм под названием процедура чрезмерного дефицита. Годовой дефицит бюджета республики вырос до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Согласно недавнему прогнозу ЕК, дефицит бюджета Болгарии достигнет 4,1%в следующем году и 4,3%в 2027 году.

«В этом году дефицит будет еще больше. Пузырь лопнул», — заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на заседании правительства в пятницу. Он назвал это «результатом тяжелого наследия», доставшегося стране от предшественников.

Эта процедура уже действует в отношении десяти стран, включая Италию и Францию.

Болгария присоединилась к еврозоне в январе этого года. Одним из критериев вступления в нее является соблюдение бюджетных правил ЕС, включая порог дефицита в 3% и уровень долга ниже 60% ВВП.

Болгария стала членом ЕС в 2007 году, но присоединилась к шенгенской зоне — крупнейшей в мире зоне безвизового въезда — лишь с 1 января 2025 года. В августе 2024-го болгарский парламент принял закон о переходе на евро.

Болгария стала 21-м государством из 27 членов ЕС, присоединившихся к еврозоне. Ее национальной валютой был болгарский лев, впервые выпущенный в 1881 году после выхода страны из состава Османской империи.

