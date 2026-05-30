Увлечение кошками в соседней с РФ стране превратилось в многомиллиардную индустрию

Считается, что на создание фарфоровых статуэток вдохновил храм Токудзи в Киото, где, согласно легенде, богатый феодал охотился, когда попал в сильный шторм. Спрятавшись под деревом, он заметил кошку, которая манила его со ступеней полуразрушенного храма. Когда он приблизился к животному, молния ударила в то место, где он укрывался всего несколько секунд назад. В знак благодарности этот господин выкупил храм и восстановил его в былом великолепии.