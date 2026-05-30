Увлечение кошками в соседней с РФ стране превратилось в многомиллиардную индустрию

Увлечение кошками в Японии превратилось в индустрию стоимостью в миллиарды долларов. Влияние мяукающих питомцев заметно во всех уголках общества, некоторые из кисок принадлежат императорской семье, а в Токио даже есть свой «кошачий городок».
Кошачьи персонажи красуются на обложках множества романов, у них есть официальный день, посвященный их загадочности и популярности, и вот уже десять лет они превосходят собак по численности в качестве домашних животных, рассказывается в статье The Guardian.
Влияние кошек заметно во всех уголках японского общества, и, согласно недавнему отчету, в этом году они принесут японской экономике ожидаемый доход в размере 3 трлн йен (18,8 млрд долларов) — это явление даже получило название «котономика».
Сила мурлыкающих созданий особенно очевидна в одном из ретро-районов Токио, где недавно днем гости из Америки, Австралии и Европы толпились вокруг самопровозглашенного «кошачьего городка» в японской столице, пишет The Guardian.
В Гиндзу Янака, расположенную на северо-востоке города, их привлекла историческая связь с кошками, чьи изображения украшают витрины магазинов и уличные вывески, и где посетители могут отведать сладости в форме кошек и создать персонализированных котиков ханко.
Толпы людей и теплая погода, по-видимому, не позволили увидеть пушистых обитателей Янака-Гинзы. Вместо этого посетители останавливались у сувенирных лавок, чтобы купить магниты на холодильник с изображением «счастливого» черного кота, открытки, палочки для еды и посуду.
«В Янаке всегда были кошки, потому что здесь много буддийских храмов», — говорит Юмико Ямасита, владелица нескольких кошек и магазина Neco Action. «В прежние времена кошки бродили по округе и даже заходили в разные дома, но сейчас их не так видно. В такой жаркий день, как этот, они предпочитают оставаться дома».
Глобальный бум в японской литературе превратил кошку в мощную маркетинговую силу более чем через столетие после того, как Нацумэ Сосэки написал один из самых известных в стране романов «Ваш покорный слуга кот», рассказанный с точки зрения домашнего кота.
Кошки занимают видное место в сюрреалистических романах Харуки Мураками и в десятках других произведений, в частности в «Кошачьих хрониках странствий» Хиро Арикавы и «Кошке-гостье» Такаси Хираидэ, отмечает The Guardian. Издатели даже используют кошачий маркетинг для создания обложек для книг, которые практически не связаны с этим животным.
Согласно опросу Японской ассоциации производителей кормов для домашних животных, в стране любителей домашних животных, где число домашних собак и кошек превышает число детей в возрасте до 15 лет, в 2025 году в японских семьях содержалось 8,8 миллиона кошек по сравнению с 6,8 миллионами собак. Согласно результатам опроса, среднестатистическая семья, в которой есть кошка, тратит почти 1,8 млн йен (11 300 долларов) на содержание своего питомца.
Именно такой уровень преданности делает кошек крупным бизнесом, продолжает The Guardian. В своем последнем докладе «катномика» Кацухиро Миямото, почетный профессор Университета Кансай, оценивает, что в 2026 году вес этих животных в японской экономике увеличится чуть менее чем на 3 трлн иен (18,8 млрд долларов).
Сопоставив оценки потребительских расходов в кошачьих кафе и на такие товары, как фотокниги, с продажами и зарплатами производителей кормов для кошек и связанных с ними компаний, Миямото отмечает, что эта оценка едва ли превзошла экономические последствия Всемирной выставки 2025 года в Осаке. Однако он добавил, что кошки по-прежнему приносят «сопоставимый экономический эффект, демонстрируя значительный вклад, который кошки вносят в экономику Японии».
Среди известных владельцев кошек в Японии — император и императрица, а премьер-министр Санаэ Такаити выразила предпочтение кошкам перед собаками, напоминает The Guardian.
Считается, что кошки были завезены в Японию в период Нара (710−794) японскими посланниками, возвращавшимися из Китая времен династии Тан. Многих из них приютили храмы, где они защищали религиозные писания от голодных грызунов — эта роль придавала им особый, даже мистический статус.
Кошки — самые преданные природе существа, без особых усилий создающие ауру спокойствия и отстраненности, на достижение которой простые смертные тратят всю жизнь, но безуспешно, рассуждает The Guardian.
«Кошки не живут сегодняшним днем, они живут настоящим моментом», — говорит живущий в Японии писатель Стивен Мэнсфилд. «Не задумываясь ни о прошлом, ни о будущем, их разум, вероятно, гораздо менее загроможден, чем наш».
Любители собак с этим не согласятся, но японский фольклор изображает кошек как совершенно добрых существ, чье природное сострадание может быть предвестником удачи — качества, воплощенные в манэки нэко — статуе кошки, поднявшей лапу в ожидании «поймать» любую удачу, которая встретится на ее пути.
Считается, что на создание фарфоровых статуэток вдохновил храм Токудзи в Киото, где, согласно легенде, богатый феодал охотился, когда попал в сильный шторм. Спрятавшись под деревом, он заметил кошку, которая манила его со ступеней полуразрушенного храма. Когда он приблизился к животному, молния ударила в то место, где он укрывался всего несколько секунд назад. В знак благодарности этот господин выкупил храм и восстановил его в былом великолепии.
В наши дни манэки-нэко — обычное зрелище в магазинах и ресторанах, владельцы которых надеются на то, что у них наступит момент гото-кудзи, пишет The Guardian.
Но японские кошки могут процветать только до тех пор, пока есть достаточно людей, которые их содержат. Учитывая, что долгосрочное сокращение популяции стало почти неизбежным, в связи со стареющей демографией в стране вскоре может значительно сократиться количество кошек, которых держат в качестве домашних животных.
Пока же у японских кошачьих есть все основания чувствовать себя теми, кому достались самые лакомые кусочки, заключает The Guardian.