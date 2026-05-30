Свердловчанам с 1 августа повысят накопительные пенсии на 17,3%

В Свердловской области и по всей России с 1 августа 2026 года повысят накопительные пенсии на 17,3%. Об этом сообщает Социальный фонд России. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года превысили уровень инфляции (5,6%) более чем в три раза.