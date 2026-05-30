Первый серийный МС-21 перевели в летно-испытательное подразделение в Иркутске

Иркутский авиационный завод перевел первый серийный импортозамещенный самолет МС-21−310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, это позволит заранее проверить все системы машины, которые должны тестироваться именно там, и отработать технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.