Первый серийный МС-21 перевели в летно-испытательное подразделение в Иркутске

Завод продолжает последовательно наращивать темпы постройки серийных импортозамещенных самолетов МС-21−310.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский авиационный завод перевел первый серийный импортозамещенный самолет МС-21−310 из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, это позволит заранее проверить все системы машины, которые должны тестироваться именно там, и отработать технологию подготовки самолетов к передаче заказчикам.

Комплекс проверок проведут по программе испытаний серийных машин. Передача лайнера заказчику состоится после завершения сертификационных испытаний и получения одобрения главного изменения к сертификату типа.

Завод продолжает последовательно наращивать темпы постройки серийных импортозамещенных самолетов МС-21−310 в соответствии с утвержденным графиком. Ведем эту работу параллельно с проведением сертификационных испытаний. Передача первого серийного самолета в летно-испытательное подразделение завода позволит освободить место для следующей машины в цехе окончательной сборки. Планируем и далее увеличивать темпы серийного производства с целью выхода на уровень 36 самолетов в год.

Андрей Сойнов
генеральный директор ИАЗ