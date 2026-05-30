Российский экспорт продукции АПК в Казахстан превысил $1 млрд

Объем поставок в 2026 году обновил исторический максимум.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса в Казахстан превысил $1 млрд.

Согласно оценкам экспертов, за январь-март 2026 года Россия поставила в Казахстан 2,4 млн тонн продукции. В 2025-м за тот же период времени экспорт составлял около 1,6 млн тонн на сумму около $790 млн.

Таким образом, российский экспорт в Казахстан вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и на 28% — в стоимостном.

В пятерку видов экспортируемой продукции АПК входят:

  • пшеница — более $105 млн;
  • сахар — более $89 млн;
  • мучные кондитерские изделия — около $80 млн;
  • подсолнечное масло — более $72 млн;
  • шоколадные кондитерские изделия — около $69 млн.

Среди лидеров роста экспортной выручки от поставок продукции из России в Казахстан можно выделить:

  • овес — с $20 тысяч до $1,7 млн;
  • кукуруза — с $675 тысяч до $26 млн;
  • рапсовое масло — с $6 тысяч до $200 тысяч;
  • гречиха — со $135 тысяч до $1 млн;
  • пшеница — с $15,5 млн до $105 млн.

Кроме того, заметно увеличились поставки:

  • отрубей — в 4,7 раза;
  • семян льна — в 4 раза;
  • ржи — в 2,8 раза;
  • крахмала и инулина — в 2 раза.

В результате в 2026 году российский экспорт продукции АПК в Казахстан обновил исторический максимум как по весу, так и по деньгам.