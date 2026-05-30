Российский экспорт продукции АПК в Казахстан превысил $1 млрд

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса в Казахстан превысил $1 млрд.
Согласно оценкам экспертов, за январь-март 2026 года Россия поставила в Казахстан 2,4 млн тонн продукции. В 2025-м за тот же период времени экспорт составлял около 1,6 млн тонн на сумму около $790 млн.
Таким образом, российский экспорт в Казахстан вырос в 1,5 раза в натуральном выражении и на 28% — в стоимостном.
В пятерку видов экспортируемой продукции АПК входят:
- пшеница — более $105 млн;
- сахар — более $89 млн;
- мучные кондитерские изделия — около $80 млн;
- подсолнечное масло — более $72 млн;
- шоколадные кондитерские изделия — около $69 млн.
Среди лидеров роста экспортной выручки от поставок продукции из России в Казахстан можно выделить:
- овес — с $20 тысяч до $1,7 млн;
- кукуруза — с $675 тысяч до $26 млн;
- рапсовое масло — с $6 тысяч до $200 тысяч;
- гречиха — со $135 тысяч до $1 млн;
- пшеница — с $15,5 млн до $105 млн.
Кроме того, заметно увеличились поставки:
- отрубей — в 4,7 раза;
- семян льна — в 4 раза;
- ржи — в 2,8 раза;
- крахмала и инулина — в 2 раза.
В результате в 2026 году российский экспорт продукции АПК в Казахстан обновил исторический максимум как по весу, так и по деньгам.