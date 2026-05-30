Ядерный потенциал Казахстана сильно недооценен — эксперты

Опыт работы с атомными реакторами у республики есть, также работает Институт ядерной физики, к тому же, исследовательские реакторы не останавливались, и есть своя школа, напомнил эксперт.
«Нарабатываются медицинские изотопы, выпускаются радиофармпрепараты и то, что при вот такой базе Казахстан без всякой спешки, аккуратно пришел к необходимости строительства атомной электростанции, на мой взгляд это абсолютно последовательная такая логика. Могли бы конечно немножко быстрее. Я не политик, я могу сказать, но при таком опыте, при том, что, давайте по-честному, Казахстан — это такая кормящая мама атомной идустрии планеты, 40% объема добычи», — сказал Борис Марцинкевич.
И в Казахстане знали все про атом, уран, энергетику и про реакторы, продолжил он.
«Понятно, что это конечно, так скажем, психологическая травма, связанная с Семипалатинским полигоном, со всем, что на нем происходило. Но результаты референдума показывают, что население Казахстана прекрасно понимает, что аткое атомная энергетика, и причин бояться ее не видит», — заявил эксперт.
Также он отметил российскую госкорпорацию «Росатом», которая будет строить первую в Казахстане АЭС под названием «Балхаш». Решение построить станцию на берегу озера возле поселка Улькен — это абсолютно логичный и последовательный шаг для Казахстана, подчеркнул он.
«Для “Росатома” это наверно, даже не вхождение во что-то новое, это восстановление отечественной атомной школы в том виде, в каком она рождалась, в каком она создавалась. Это и филиал МИФИ, работающий уже в Казахстане, это и студенты из республики, которые учатся в наших ядерных вузах. На мой взгляд, все очень аккуратно сделано, все своевременно», — отметил Марцинкевич.
Напомнил он и об уникальном опыте Актау, где идет демонтаж первого в мире промышленного реактора на быстрых нейтронах БН-350.
«Безопасно вывести такую установку из эксплуатации и превратить площадку в безопасную “зеленую лужайку” — это технологический высший пилотаж», — сказал эксперт.
Как ранее заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, активное строительтво АЭС в Казахстане начнется в 2027 году. А работать атомная станция начнет в середине 2030-х годов.