Ядерный потенциал Казахстана сильно недооценен — эксперты

«Нарабатываются медицинские изотопы, выпускаются радиофармпрепараты и то, что при вот такой базе Казахстан без всякой спешки, аккуратно пришел к необходимости строительства атомной электростанции, на мой взгляд это абсолютно последовательная такая логика. Могли бы конечно немножко быстрее. Я не политик, я могу сказать, но при таком опыте, при том, что, давайте по-честному, Казахстан — это такая кормящая мама атомной идустрии планеты, 40% объема добычи», — сказал Борис Марцинкевич.