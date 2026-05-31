В омском фонде капремонта объяснили двойное начисление в квитанциях

Как сообщается в официальной группе фонда капитального ремонта Омской области, за прошедшую неделю жителей беспокоил вопрос, почему при регулярной оплате в квитанции появилось двойное начисление.

В фонде предоставили разъяснение:

"Квитанции формируются в течение пяти рабочих дней в начале каждого месяца. Учитываются оплаты, внесенные до 25-го числа предыдущего месяца. Далее квитанции передаются на печать и доставку, что занимает около 15 дней. Если оплата производится позже 25-го числа, то она не отображается в платежном документе, но учитывается на лицевом счете.

Для корректного отображения начислений в квитанции рекомендуем производить оплату не позднее 25-го числа текущего месяца. Например, если произвести уплату взносов за июнь в июне, то в июле придет квитанция с начислениями только за один месяц — июль", — заявили в фонде капитального ремонта Омской области.

Также в фонде напомнили, что сроки оплаты квитанций для собственников помещений в домах на общем счете — до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, для собственников помещений в домах на спецсчете регионального оператора — до 15-го числа, следующего за отчетным.