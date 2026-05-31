В омском фонде капремонта объяснили двойное начисление в квитанциях

"Квитанции формируются в течение пяти рабочих дней в начале каждого месяца. Учитываются оплаты, внесенные до 25-го числа предыдущего месяца. Далее квитанции передаются на печать и доставку, что занимает около 15 дней. Если оплата производится позже 25-го числа, то она не отображается в платежном документе, но учитывается на лицевом счете.