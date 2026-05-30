Делегация правительства Ямало-Ненецкого автономного округа посетила Нижегородскую область

Делегацию правительства Ямало-Ненецкого автономного округа принимали в Нижнем Новгороде 30 мая. Об этом сообщил в своем канале МАКС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В фокусе внимания — госуправление и кадровая политика, цифровая трансформация, привлечение инвестиций, а также лучшие решения в сферах здравоохранения, образования, соцполитики и городского развития.
Глеб Никитин встретился с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
«Обсудили возможности для социально-экономического сотрудничества и договорились о системном обмене опытом», — отметил глав региона.