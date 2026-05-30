Путин продлил режим упрощенного ввоза товаров из ЕАЭС

Упрощенный режим предполагает, что подтверждать происхождение груза и наносить необходимые знаки можно уже после фактического пересечения границы. Ввезенный без подтверждения товар должен быть размещен на складах временного хранения под контролем таможни, где должен быть промаркирован. Импортер обязан уведомить Роспотребнадзор перед выпуском продукции в оборот.