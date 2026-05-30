Путин продлил упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС до конца лета

С 1 июня 2026 года в России заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая, наоборот, ужесточит контроль за импортом из стран ЕАЭС. Импортеры будут обязаны не позднее чем за два дня до ввоза оформить электронный документ о предстоящей поставке с данными о получателе, перевозчике и поставщике, а также внести обеспечительный платеж в размере не менее суммы косвенных налогов (НДС и акциз). На первом этапе система охватит только автоперевозки, затем ее могут распространить на воздушный, железнодорожный и водный транспорт.