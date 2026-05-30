Путин продлил упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС до конца лета

Президент России Владимир Путин продлил временный упрощенный порядок оформления и маркировки ряда импортных товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 31 мая до 31 августа 2026 года, следует из указа президента, опубликованного на портале правовых актов.
Речь идет о внесении поправок в указ президента от 20 апреля «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации». Ранее временный порядок оформления и маркировки действовал до 31 мая.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 30 мая.
Из указа Путина от 20 апреля следует, что для российских импортеров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) действует особый временный порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС. Он допускает декларирование продукции без подтверждающих документов о ее статусе как товара ЕАЭС, а также без обязательной маркировки и нанесения предусмотренной информации — при условии соблюдения ряда требований.
В частности, получатели обязаны обеспечить транзит ввезенных товаров под таможенным сопровождением на специально определенные склады временного хранения, где производится их маркировка и нанесение информации в соответствии с российским законодательством. После выполнения этих процедур необходимо уведомить Роспотребнадзор о вводе товара в оборот.
Указом также предписывается ряду федеральных органов — Минпромторгу, МВД, Росгвардии, ФСБ, Росаккредитации, Россельхознадзору, Ространснадзору, Генпрокуратуре, Счетной палате и Следственному комитету — учитывать данный временный порядок при осуществлении своих полномочий.
С 1 июня 2026 года в России заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая, наоборот, ужесточит контроль за импортом из стран ЕАЭС. Импортеры будут обязаны не позднее чем за два дня до ввоза оформить электронный документ о предстоящей поставке с данными о получателе, перевозчике и поставщике, а также внести обеспечительный платеж в размере не менее суммы косвенных налогов (НДС и акциз). На первом этапе система охватит только автоперевозки, затем ее могут распространить на воздушный, железнодорожный и водный транспорт.
При этом, как сообщил РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, обеспечительные платежи в размере НДС и акцизов при ввозе товаров из Армении, Казахстана и Киргизии станут обязательными позже — с 1 июля, а из Белоруссии — с 1 ноября.
