Euroclear обжаловал немедленное взыскание €200 млрд по иску Банка России

Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на решение о немедленном взыскании €200 млрд по иску Банка России. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Euroclear Максим Кульков.

€200 млрд — это общий размер ущерба, который, по оценке ЦБ, был нанесен Euroclear при блокировке активов регулятора. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к депозитарию 15 мая. Euroclear отказался признавать решения российского суда. 26 мая суд в Москве обратил решение о взыскании к немедленному исполнению.

С февраля 2022 года, после введения санкций Евросоюза, большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае, если ее замороженные в бельгийском депозитарии активы конфискуют.

