Euroclear обжаловал немедленное взыскание €200 млрд по иску Банка России

С февраля 2022 года, после введения санкций Евросоюза, большая часть российских золотовалютных резервов была заблокирована в Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ подал иск в столичный арбитраж с требованием взыскать убытки, связанные с блокировкой международных резервов. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае, если ее замороженные в бельгийском депозитарии активы конфискуют.