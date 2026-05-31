Омские чипсы отправят в Узбекистан по новому контракту на 9 млн рублей

На закупочной сессии отметили, что интерес к местной продукции остается высоким. По итогам 2025 года центральноазиатская страна вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Омской области. Товарооборот вырос более чем на 20%, а объем экспорта из региона в республику увеличился более чем в два раза.