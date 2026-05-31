Омские чипсы отправят в Узбекистан по новому контракту на 9 млн рублей

30 мая Центр поддержки экспорта Омской области сообщил об итогах международной закупочной сессии с бизнесменами из Узбекистана. В течение нескольких дней шли деловые переговоры и круглые столы с ИТ-компаниями, представителями лесной промышленности, гости посетили местные производственные площадки.
Один из первых итогов встреч — подписание контракта между омской компанией и дистрибьютором из Ташкента. Уже в ближайшее время в Узбекистан отправят партию чипсов на сумму 9 млн рублей. Заграничные партнеры выбрали сибирскую продукцию благодаря удачному дизайну и сбалансированному соотношению цены и качества. Гости оценили вкусы сметаны и грибов. Перед реализацией упаковку адаптируют под требования местного рынка.
Омичи обсудили также выпуск растительного масла и майонеза под маркой узбекской торговой сети.
На закупочной сессии отметили, что интерес к местной продукции остается высоким. По итогам 2025 года центральноазиатская страна вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Омской области. Товарооборот вырос более чем на 20%, а объем экспорта из региона в республику увеличился более чем в два раза.