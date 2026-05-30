CNBC: на Украине в зоне боев прошли испытания человекоподобных роботов США

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Американская компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, провела на Украине в зоне боевых действий испытания человекоподобных роботов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на генерального директора компании.
По информации CNBC, компания отправила две модели Phantom MK-1 для пилотной демонстрации. Это стало первым случаем применения роботов в зоне боевых действий. Генеральный директор компании Шанкет Патек заявил, что основной их функцией была доставка боеприпасов на передовую.
Телеканал сообщает, что модель обладает рядом недостатков: ее грузоподъемность не превышает 20 кг, а корпус не защищен от воды. Еще одним препятствием для массового использования этих роботов стало недостаточное время их автономной работы.
Теперь компания планирует отправить на Украину улучшенную версию — Phantom 2, которая будет обладать «сверхчеловеческими способностями», а ее грузоподъемность будет вдвое больше, чем у Phantom MK-1.