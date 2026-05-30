Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: ДНР ежегодно перевыполняет план по доходам бюджета

Премьер-министр республики Андрей Чертков добавил, что исполнение бюджета прошлого года составило 264,5 млрд рублей.

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. План по сбору налогов в ДНР ежегодно перевыполняется за счет развития предприятий. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию республики до 2030 года, которая прошла в Донецке.

«Я вам честно скажу, мы год за годом показываем дополнительные доходы в регионе, то есть налоговая собирает больше, нежели ставится по плану. Не потому, что ставит заниженный план, а потому, что находятся все-таки возможности, несмотря на все трудности. Предприятия развиваются, налогов становится больше, доходов больше в регионе», — сказал Пушилин.

Премьер-министр республики Андрей Чертков добавил, что исполнение бюджета 2025 года составило 264,5 млрд рублей, трансферты из федерального бюджета — 48,4 млрд рублей. Согласно представленной презентации, в этом году ожидается рост собственных доходов ДНР на 20% по сравнению с 2025-м.

Ранее Чертков сообщил, что республика за два года снизила объем дотаций из федерального бюджета с 83 до 67%.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше