Пушилин: ДНР ежегодно перевыполняет план по доходам бюджета

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. План по сбору налогов в ДНР ежегодно перевыполняется за счет развития предприятий. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию республики до 2030 года, которая прошла в Донецке.
«Я вам честно скажу, мы год за годом показываем дополнительные доходы в регионе, то есть налоговая собирает больше, нежели ставится по плану. Не потому, что ставит заниженный план, а потому, что находятся все-таки возможности, несмотря на все трудности. Предприятия развиваются, налогов становится больше, доходов больше в регионе», — сказал Пушилин.
Премьер-министр республики Андрей Чертков добавил, что исполнение бюджета 2025 года составило 264,5 млрд рублей, трансферты из федерального бюджета — 48,4 млрд рублей. Согласно представленной презентации, в этом году ожидается рост собственных доходов ДНР на 20% по сравнению с 2025-м.
Ранее Чертков сообщил, что республика за два года снизила объем дотаций из федерального бюджета с 83 до 67%.