Пушилин предложил использовать неработающие шахты ДНР под теплицы

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Температура в угольных шахтах ДНР одинакова, это создает возможности для устройства там теплиц. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на стратегической сессии по развитию республики до 2030 года, которая прошла в Донецке.
«Круглогодичная температура там одна и та же. Если сейчас разложить правильно нашему Минсельхозу, это прям серьезнейшее подспорье, потому что у теплиц есть расходная часть — это обеспечивать температуру, на поддержание температуры уходит львиная часть расходов, особенно, если мы говорим о круглогодичных теплицах. В шахтах круглый год одна и та же температура», — сказал Пушилин.
Он добавил, что еще одной сильной стороной такой задумки является то, что в угольных шахтах уже подведены все необходимые коммуникации. «Много площадей, много этих шахт, которые уже сейчас не будут работать, но все равно там у нас водоотливные комплексы работают. Плюс меры поддержки, пожалуйста — мы можем там выращивать все, что угодно», — заключил глава региона.
В апреле премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил, что республика изучает опыт Китая по устройству электростанций внутри угольных шахт.