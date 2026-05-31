Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 31 мая — последний день весны

Национальным банком определены курсы валют на 31 мая, воскресенье. Так, в последний день весны курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 31 мая, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7596 белорусского рубля, 1 евро — 3,2047 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8720 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 мая, субботу, 30 мая, курс доллара, курс российского рубля и курс евро не поменялись и в воскресенье, 31 мая.
