Каким пенсионерам с 1 июня стоит подать заявление на перерасчёт пенсии

К этой категории относятся несовершеннолетние дети (до 18 лет), дети-инвалиды, а также братья, сёстры или внуки, не достигшие совершеннолетия. Кроме этого, право на надбавку сохраняется за студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Для назначения доплаты к фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — за трёх человек) гражданину необходимо направить соответствующее заявление в клиентскую службу фонда. В отсутствие такого обращения перерасчёт произведён не будет.
Вторым основанием, требующим активных действий со стороны пенсионера, является подтверждение специального стажа для получения сельской надбавки. Данная мера поддержки распространяется на неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельской местности и имеющих не менее 30 лет стажа в определённых правительством отраслях сельского хозяйства.
Если информация о периоде работы и должности уже содержится в системе персонифицированного учёта СФР, корректировка будет осуществлена автоматически. Однако при отсутствии необходимых сведений гражданину потребуется лично предоставить подтверждающие документы — трудовую книжку и архивные справки. Важно отметить, что для ряда социально значимых событий перерасчёт будет произведён фондом самостоятельно на основании имеющихся данных. Автоматическое увеличение выплат с 1 июня коснётся граждан, достигших 80-летнего возраста в мае. Для них предусмотрено удвоение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.