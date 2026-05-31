Каким пенсионерам с 1 июня стоит подать заявление на перерасчёт пенсии

К этой категории относятся несовершеннолетние дети (до 18 лет), дети-инвалиды, а также братья, сёстры или внуки, не достигшие совершеннолетия. Кроме этого, право на надбавку сохраняется за студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Для назначения доплаты к фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум — за трёх человек) гражданину необходимо направить соответствующее заявление в клиентскую службу фонда. В отсутствие такого обращения перерасчёт произведён не будет.