Россиянам напомнили о двойной пенсии в июне: кто ее получит

В июне двойную пенсию выплатят бывшим военным и сотрудникам силовых ведомств. Это произойдет, если после службы они успели накопить достаточный трудовой стаж. Об этом рассказала доцент Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — сказала она для РИА Новости.
По словам специалиста, при соблюдении названных требований пожилой человек будет получать две выплаты параллельно: одну из Соцфонда России, другую — от силового ведомства.
Как пояснила эксперт, две пенсии также могут получать космонавты, представители летного состава, участники Великой Отечественной войны, граждане с инвалидностью, наступившей из-за военной травмы, а также члены семей погибших военнослужащих.
KP.RU в свою очередь напомнил, что с 1 августа у работающих пенсионеров будут увеличены пенсии.