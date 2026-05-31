Эксперт Медведникова сообщила, у кого может быть зарплата более 500 тыс. рублей

Свыше полумиллиона рублей в месяц могут получать специалисты IT и руководители, рассказала младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Свыше полумиллиона рублей в месяц можно получать в России на нескольких позициях, в том числе ведущего аналитика в IT-компании, креативного директора и управляющего на промышленном производстве. Об этом сообщила ТАСС кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова.

«Заработные платы свыше 500 тыс. рублей в месяц в России можно получать во многих сферах, если работать на высоких должностях, что требует от сотрудника и очень высокой квалификации. Более 500 тыс. рублей на руки может получать и ведущий аналитик в IT-компании, и креативный директор, и управляющий на промышленном производстве», — сказала Медведникова.

Она добавила, что самые высокие зарплаты характерны, прежде всего, для отраслей топливно-энергетического комплекса, добычи ценных металлов и других ископаемых, сферы финансов, страхования и управлении активами, IT-индустрии.