Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ввели в эксплуатацию новую котельную на Левом берегу

Объект на Левобережье обеспечит теплом жилой комплекс, а его мощности позже передадут муниципалитету.

Источник: Комсомольская правда

Государственный строительный надзор Омской области выдал заключение о соответствии новой котельной проектной документации. Объект, расположенный на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов, официально введен в эксплуатацию 29 мая 2026 года.

Котельная построена для обеспечения теплом и горячей водой жителей микрорайона «Кварталы Драверта», который возводит компания «Брусника». В дальнейшем эксплуатационные функции планируется передать ресурсоснабжающей организации «Тепловая компания».

Примечательно, что ситуация с теплоснабжением на Левом берегу остается напряженной. Всего в полутора километрах от нового объекта, также на улице Крупской, работает котельная ООО «Малая генерация». В день сдачи новой станции ООО «Газпром межрегионгаз Омск» опубликовало уведомление о намерении инициировать процедуру банкротства этой компании-теплоснабженца.

Запуск современной котельной позволит обеспечить надежное теплоснабжение новых домов и снизить нагрузку на существующие сети Левобережного округа.