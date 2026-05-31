В Омске ввели в эксплуатацию новую котельную на Левом берегу

Государственный строительный надзор Омской области выдал заключение о соответствии новой котельной проектной документации. Объект, расположенный на пересечении улицы Крупской и бульвара Архитекторов, официально введен в эксплуатацию 29 мая 2026 года.
Котельная построена для обеспечения теплом и горячей водой жителей микрорайона «Кварталы Драверта», который возводит компания «Брусника». В дальнейшем эксплуатационные функции планируется передать ресурсоснабжающей организации «Тепловая компания».
Примечательно, что ситуация с теплоснабжением на Левом берегу остается напряженной. Всего в полутора километрах от нового объекта, также на улице Крупской, работает котельная ООО «Малая генерация». В день сдачи новой станции ООО «Газпром межрегионгаз Омск» опубликовало уведомление о намерении инициировать процедуру банкротства этой компании-теплоснабженца.
Запуск современной котельной позволит обеспечить надежное теплоснабжение новых домов и снизить нагрузку на существующие сети Левобережного округа.