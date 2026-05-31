Российский запрет грозит Армении потерей 97% экспорта клубники

Под угрозой оказался почти весь экспорт клубники из Армении после введения Россией ограничений на поставки плодоовощной продукции. Как подсчитало РИА Новости, на российский рынок приходилось около 97% зарубежных продаж этих ягод.
Россельхознадзор ранее сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, включая клубнику. В ведомстве пояснили, что решение связано с участившимися нарушениями при поставках и принято для обеспечения фитосанитарной безопасности.
По данным специализированной платформы, за 11 месяцев прошлого года Армения поставила в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов. Общий экспорт ягод за этот период составил 12,51 миллиона долларов. Статистика за декабрь пока не опубликована.
Согласно расчетам агентства, по итогам 2025 года экспорт армянской клубники в Россию мог достичь 13,25 миллиона долларов при общем объеме поставок на внешние рынки в 13,65 миллиона долларов.
Впрочем, клубника не относится к числу ключевых экспортных товаров Армении. Значительно большую выручку республике приносят поставки драгоценных металлов и камней, медного и молибденового концентрата, фольги, табачной продукции, а также алкогольных напитков, включая коньяк и вино.
Россия остается главным внешнеторговым партнером Армении. По итогам 2025 года объем армянского экспорта в РФ приблизился к 3 миллиардам долларов. На российский рынок пришлось более трети всех зарубежных поставок республики.
Помимо продовольствия, Армения экспортирует в Россию металлы, продукцию горнодобывающей промышленности, химические товары, табачные изделия и продукцию переработки. Существенную роль в структуре торговли также занимают операции с драгоценными металлами и камнями.
