Ким: Wildberries планирует развивать программу лояльности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Wildberries планирует развивать собственную программу лояльности, такая необходимость продиктована появлением новых направлений в деятельности компании. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основательница Wildberries, глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.
«Программа лояльности у нас сейчас активно развивается. Поскольку у нас в контуре развиваются проекты помимо, собственно, маркетплейса. Еще присоединился, например, “Рив гош”. У нас постоянно образуются новые направления. Конечно, все это требует перенастройки, апгрейда и построения абсолютно другой системы лояльности. Мы ее развиваем, она будет классная. Возможно, мы добавим геймификации больше», — сказала Ким.
