В Госдуме предложили направлять штрафы иноагентов на нужды СВО

Миронов также поддержал принятый Госдумой закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом. «Абсолютно правильная инициатива, которая была принята при поддержке “Справедливой России”. Все, кто очерняют нашу страну, ее прошлое и настоящее, ее защитников, должны нести ответственность. Принятый закон закрепляет принцип неотвратимости наказания для всех, кто гадит своей стране, но кормится за счет нее», — подчеркнул депутат.