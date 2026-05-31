В Госдуме предложили направлять штрафы иноагентов на нужды СВО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил направлять полученные от штрафов иностранных агентов деньги и конфискованное имущество коррупционеров на поддержку участников СВО. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Средства, полученные от штрафов иноагентов и других лиц, которые “очерняют Россию”, необходимо направлять целевым образом на поддержку участников СВО, как и конфискованное имущество коррупционеров», — заявил он.
По мнению Миронова, релоканты, иноагенты, экстремисты и террористы должны знать, что за свои преступления они будут расплачиваться, в том числе деньгами и имуществом.
Миронов также поддержал принятый Госдумой закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушение против интересов России за рубежом. «Абсолютно правильная инициатива, которая была принята при поддержке “Справедливой России”. Все, кто очерняют нашу страну, ее прошлое и настоящее, ее защитников, должны нести ответственность. Принятый закон закрепляет принцип неотвратимости наказания для всех, кто гадит своей стране, но кормится за счет нее», — подчеркнул депутат.