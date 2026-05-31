Льготный российский газ для Армении оказался под угрозой из-за курса на ЕС

Армения приняла к сведению письмо России о возможном пересмотре договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам, сообщает News.am со ссылкой на министра территориального управления и инфраструктур республики Давида Худатяна. По его словам, рабочие контакты между сторонами сохраняются, а ситуация вокруг документа в прессе подается острее, чем следует из его содержания.
Худатян заявил, что Ереван находится на постоянной связи с российскими партнерами и продолжает работу по линии поставок газа. Министр подчеркнул, что письмо из Москвы не выглядит именно так, как его описывают СМИ.
По версии Худатяна, часть публикаций вокруг документа используется оппозиционными кругами в предвыборной борьбе. Выборы в Армении должны пройти 7 июня.
Глава ведомства также отметил, что первым письмо получил МИД Армении. Поэтому, по словам Худатяна, раскрывать содержание документа до внешнеполитического ведомства было бы некорректно. Подробности, как он уточнил, могут сообщить в МИД, если сочтут это необходимым.
27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила Еревану письменное предупреждение о возможном расторжении договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам. Такой вариант, по ее словам, может возникнуть в случае присоединения Армении к Евросоюзу.
До этого о письме писала газета «Коммерсантъ». По данным издания, в документе говорится, что курс Армении на расширение связей с ЕС и заявленное намерение войти в объединение ставят под угрозу сохранение торгово-экономического и инвестиционного партнерства с Россией.
Армянская сторона подтвердила получение письма 27 мая. В Ереване заявили, что документ изучат, а ответ подготовят по мере необходимости.
Позднее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что Москва четко изложила свою позицию, однако ответа от Армении пока не получила. Он напомнил, что страны находятся в рамках евразийского экономического сотрудничества, а нефть и газ поступают в Армению по выгодным ценам. По словам Цивилева, в Европе цена на газ кратно выше.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл льготные поставки газа Армении помощью братскому народу в ущерб России. Премьер Армении Никол Пашинян при этом подчеркивал, что стоимость российского газа закреплена стратегическими договоренностями и не должна пересматриваться.
Соглашение между Россией и Арменией о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было подписано 2 декабря 2013 года и ратифицировано в 2014 году. Документ предусматривает поставки только для внутреннего потребления Армении и запрещает реэкспорт в третьи страны.
Отношения Москвы и Еревана осложнились на фоне евроинтеграционных процессов в Армении. Президент России Владимир Путин заявлял, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС, поскольку одновременно находиться в обоих объединениях она не сможет.
В конце мая, после саммита ЕАЭС в Астане, Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан призвали Армению как можно скорее провести референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. В совместном заявлении страны также сообщили, что к декабрьскому заседанию Высшего Евразийского экономического совета подготовят доклад о последствиях возможной приостановки членства Армении в содружестве.
Пашинян заявлял, что выход из ЕАЭС в повестке Еревана не стоит.
