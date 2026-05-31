Льготный российский газ для Армении оказался под угрозой из-за курса на ЕС

Армения приняла к сведению письмо России о возможном пересмотре договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам, сообщает News.am со ссылкой на министра территориального управления и инфраструктур республики Давида Худатяна. По его словам, рабочие контакты между сторонами сохраняются, а ситуация вокруг документа в прессе подается острее, чем следует из его содержания.