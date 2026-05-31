В Роскачестве дали советы по выбору кондиционера в квартиру

Оптимальным вариантом остается сплит-система, однако окончательное решение требует учета нескольких параметров, сообщили в организации.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. При выборе кондиционера для квартиры оптимальным вариантом остается сплит-система, однако окончательное решение требует учета нескольких параметров. Об этом рассказали ТАСС в Роскачестве.

При невозможности монтажа или в качестве временного варианта эксперты советуют остановиться на мобильном моноблоке. Кроме этого, нужно рассчитывать мощность с запасом, пользуясь онлайн-калькуляторами, выделять действительно нужные функции, не переплачивая за избыточные опции, а также выбирать технику класса А, чтобы снизить будущие счета за электроэнергию. «Учитывайте не только цену устройства, но и затраты на установку, обслуживание и энергопотребление», — отметили в Роскачестве.

В организации отмечают, что мобильные кондиционеры привлекают ценой и отсутствием сложного монтажа, но создают ощутимый шум. Напольные и оконные модели либо нуждаются в отводе горячего воздуха через стену гибким воздуховодом, либо требуют переделки оконной конструкции и плохо подходят для спален из-за шума и вибраций.

Недостаточная мощность заставляет прибор постоянно работать на максимальных оборотах, что резко сокращает срок его службы. Базовое правило — примерно 1 кВт на 10 кв. м площади — работает только как ориентир. Точный расчет должен учитывать высоту потолков, остекление, количество проживающих и бытовой техники. Эксперты рекомендуют пользоваться специализированными калькуляторами на сайтах продавцов и обязательно закладывать небольшой запас, чтобы кондиционер не выходил на пиковые режимы в жару.