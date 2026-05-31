Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Руспродсоюзе» назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

Наиболее высокие цены в Чукотском автономном округе, а самые низкие — в Мордовии и Пензенской области, рассказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Самые высокие цены на яйца в России можно найти в Чукотском автономном округе и Магаданской области, самые низкие — в Мордовии и Пензенской области. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии: 80,9 ₽ за десяток и в Пензенской области: 91,6 рубля за десяток», — сказал Востриков.

В то же время средние розничные цены на яйца в Москве составляют около 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля за десяток.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.