В «Руспродсоюзе» назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Самые высокие цены на яйца в России можно найти в Чукотском автономном округе и Магаданской области, самые низкие — в Мордовии и Пензенской области. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии: 80,9 ₽ за десяток и в Пензенской области: 91,6 рубля за десяток», — сказал Востриков.
В то же время средние розничные цены на яйца в Москве составляют около 125,5 рубля за десяток, а в Санкт-Петербурге — 123,8 рубля за десяток.
