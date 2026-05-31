Новая партия нефти из России прибыла в Японию на фоне перебоев с поставками

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Очередная партия российской нефти доставлена в Японию на фоне перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Танкер Voyager, который в начале мая уже доставил японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan партию нефти с Сахалина, прибыл к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ, следует из данных сервисов наблюдения за местоположением судов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.
В ENEOS ранее заявили корреспонденту ТАСС, что «на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке Министерство экономики, торговли и промышленности [Японии] запросило осуществить дополнительные альтернативные поставки нефти», в связи с чем была проведена закупка у России.
В начале мая Taiyo Oil и Idemitsu Kosan сообщили ТАСС о покупке партии российской нефти с Сахалина. Япония после 2022 года отказались от импорта нефти из РФ, однако японские компании по запросу властей иногда покупают небольшие партии с проекта «Сахалин-2», увязанные с поставками СПГ. При этом и в Taiyo Oil, и в Idemitsu Kosan заявили, что это решение было принято в рамках диверсификации источников поставок. Объемы и подробности контракта они не раскрыли, однако позднее заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда рассказал, что Япония недавно закупила около 720 тыс. баррелей нефти у России.
Япония в последние годы более чем на 90% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, причем большая их часть проходила через Ормузский пролив. В Токио заявляли о поиске альтернативных источников поставок, однако Россию среди возможных поставщиков не называли. При этом среди возможных альтернативных поставщиков Россию упоминал президент Японской топливной ассоциации Сюнъити Кито. Он возглавляет японскую компанию Idemitsu Kosan.
Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС ранее заявил, что Япония в рамках «коллективного курса» стран G7 приняла решение отказаться от российских нефти и угля и лишь раз-два в год приобретает небольшой объем нефти с проекта «Сахалин-2», откуда получает около 9% всего импортируемого СПГ. Он отметил, что Токио не обращался с запросом о возобновлении поставок нефти, и добавил, что в случае подготовки такого запроса японской стороне будет необходимо отменить санкции, в первую очередь потолок цен на российскую нефть.