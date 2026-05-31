Новая партия нефти из России прибыла в Японию на фоне перебоев с поставками

В начале мая Taiyo Oil и Idemitsu Kosan сообщили ТАСС о покупке партии российской нефти с Сахалина. Япония после 2022 года отказались от импорта нефти из РФ, однако японские компании по запросу властей иногда покупают небольшие партии с проекта «Сахалин-2», увязанные с поставками СПГ. При этом и в Taiyo Oil, и в Idemitsu Kosan заявили, что это решение было принято в рамках диверсификации источников поставок. Объемы и подробности контракта они не раскрыли, однако позднее заместитель генсека правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда рассказал, что Япония недавно закупила около 720 тыс. баррелей нефти у России.