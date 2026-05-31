МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Украина с начала 2026 года потратила на закрытие бюджетных дыр около $9 млрд своих международных резервов в $57,3 млрд, или порядка 16% от их общего объема. Это следует из данных Нацбанка страны, с которыми ознакомился ТАСС.
Золотовалютные резервы Украины, на 1 января составлявшие $57,3 млрд, с начала года последовательно сокращаются. К концу февраля их объем снизился до $54,8 млрд, марта — до $52 млрд, апреля — до $48,2 млрд. Даже поступающая от Запада помощь не перекрывает расходы Киева на продолжение боевых действий против России. Ситуацию усугубляет задержка с обещанным Евросоюзом кредитом на €90 млрд. Значительные расходы Украина несет из-за необходимости выплачивать долги кредиторам и поддерживать курс гривны, которая слабеет в последние месяцы. Это является признаком проблем в экономике страны.
Западная помощь не перекрывает размеры расходов. Например, в феврале 2026 года Украина получила $690,8 млн западной помощи и привлекла за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа $309,6 млн, итого — $1,004 млрд. В то же время на выплаты по процентам МВФ, держателям гособлигаций и другим кредиторам было направлено $1,084 млрд. При этом также в феврале Нацбанк Украины продал на внутреннем рынке около $3 млрд для поддержания курса гривны.
Таким образом, ежемесячно Украине не хватает в среднем около $2,25 млрд.
Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. В Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В то же время западные партнеры настаивают, чтобы власти страны искали новые источники самофинансирования, в том числе за счет изменений в налоговом законодательстве. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010−2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.