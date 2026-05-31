Золотовалютные резервы Украины, на 1 января составлявшие $57,3 млрд, с начала года последовательно сокращаются. К концу февраля их объем снизился до $54,8 млрд, марта — до $52 млрд, апреля — до $48,2 млрд. Даже поступающая от Запада помощь не перекрывает расходы Киева на продолжение боевых действий против России. Ситуацию усугубляет задержка с обещанным Евросоюзом кредитом на €90 млрд. Значительные расходы Украина несет из-за необходимости выплачивать долги кредиторам и поддерживать курс гривны, которая слабеет в последние месяцы. Это является признаком проблем в экономике страны.