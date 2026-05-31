УЦСБ SOC: число инструментов для взлома выросло за счет использования ИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Количество эксплойтов (инструментов для взлома через уязвимости) выросло на 16,5% за счет использования хакерами искусственного интеллекта. Нейросети делают кибератаки почти неотличимыми от легитимной активности, сообщили ТАСС аналитики Центра мониторинга информационной безопасности УЦСБ SOC.
«Технологии искусственного интеллекта выступают мультипликатором угроз. Алгоритмы позволяют генерировать адаптивный вредоносный трафик, обходить типовые средства защиты и достоверно имитировать человеческое поведение, включая голос и внешний вид, делая атаки почти неотличимыми от легитимной активности. Общее количество эксплойтов за последний год выросло на 16,5% — в первую очередь за счет применения искусственного интеллекта для автоматизации их создания и распространения», — говорится в сообщении.
Применение нейросетей в кибератаках стало одной из ключевых угроз в области IT-безопасности в 2026 году. Нейросети не только удешевляют процессы взлома, но и меняют саму природу атак: они становятся автоматизированными, адаптивными и трудно отличимыми от легитимной активности. «Средний временной цикл между проникновением в систему и переходом к целевым операциям сократился до 29 минут, что на 65% быстрее, чем в предыдущем году. Самый быстрый взлом занял всего 27 секунд против 51 секунды годом ранее» — сообщили аналитики.
«Злоумышленники используют нейросети для написания вредоносного кода, обнаружения ранее неизвестных уязвимостей и генерации запросов с техниками убеждения. Это позволяет им значительно повысить скорость и снизить затраты на проведение кибератак. Существуют алгоритмы, которые итеративно улучшают атакующие запросы без участия человека», — пояснил ТАСС директор УЦСБ SOC Константин Мушовец.
В то же время, отметил Мушовец, развиваются и защитные механизмы на базе ИИ. Нейросеть позволяет перейти от реактивной модели борьбы с атаками по принципу «обнаружил — отразил» к проактивной. В таком случае ИИ непрерывно анализирует систему и выявляет поведенческие аномалии. Также работа нейросетей позволяет системам выдерживать атаки в десятки терабит в секунду без деградации сервиса для пользователей.
УЦСБ SOC — центр мониторинга информационной безопасности на базе российского системного интегратора УЦСБ. Предприятие выявляет угрозы информационной безопасности, противодействует атакам, реализует непрерывный мониторинг кибербезопасности, проводит мероприятия по киберразведке.