УЦСБ SOC: число инструментов для взлома выросло за счет использования ИИ

Применение нейросетей в кибератаках стало одной из ключевых угроз в области IT-безопасности в 2026 году. Нейросети не только удешевляют процессы взлома, но и меняют саму природу атак: они становятся автоматизированными, адаптивными и трудно отличимыми от легитимной активности. «Средний временной цикл между проникновением в систему и переходом к целевым операциям сократился до 29 минут, что на 65% быстрее, чем в предыдущем году. Самый быстрый взлом занял всего 27 секунд против 51 секунды годом ранее» — сообщили аналитики.