Самый длинный тоннель в России появится на обходе Адлера

На первый взгляд, если смотреть со стороны нынешнего Сухумского шоссе (А-147), ничего не происходит. Появились какие-то бетонные столбы справа от трассы, какие-то металлические сооружения слева от нее. Справа — это опоры для будущего проезда от Кудепсты в обход Адлера до трассы А-149, соединяющей Сочи с Красной поляной. Слева — основа для дороги от Адлера к Кудепсте. Кстати, первый этап этой трассы был торжественно открыт именно во время проведения Форума дорожных инициатив. Это подъезд к санаторию «Кудепста», который примет на себя довольно большой трафик тех, кому надо съехать с основного шоссе в этом месте.
Наиболее интересный вид открывается с места стечения этих двух веток одной трассы. Невооруженным глазом видно, что опорные сооружения довольно сильно возвышаются над действующей трассой. Да, вся новая дорога пройдет на опорах. Начиная с моста над рекой Кудепста, и заканчивая входом в западный портал тоннеля. И пройдет над действующей дорогой. Буквально сразу после этого две ветки сольются в одну и подойдут с западному порталу тоннеля обхода.
Прокладка тоннеля начнется с восточного портала, который находится в селе Высоком около трассы А-149, которая идет от Адлера до Красной поляны. Там уже все подготовлено для бурения. Склоны забетонированы, для этого использованы конструкции из композитных материалов. Они не уступают по прочности металлу, зато проще сверлить и бурить, чем металл.
Зато с восточного хода даже определить, где тоннель выйдет, невозможно. Склон холма, покрытый лесом. Даже трудно догадаться, что за ним — гора, которую будут бурить. Да еще двумя стволами. Ибо тоннель будет двуствольным: один проход для тех, кто едет в обход Адлера со стороны Кудепсты, другой — для тех, кто едет со стороны Красной поляны или Сириуса.
На месте, где будет восточный портал уже подготовлено ложе для проходческого щита. А на западном портале — лес и родник.
Как рассказал начальник отдела реконструкции и строительства сочинского филиала ГК «Автодор» Максим Ахунов, обход Адлера — это восьмикилометровый строящийся объект. Берет свое начало в районе Кудепста съездом с трассы А147 и заканчивается примыканием к трассе А149 в селе Высокое. Важным этапом строительства обхода Адлера станет строительство парного тоннеля протяженностью 5900 метров.
После ввода объекта в эксплуатацию дорога позволит сократить порядка 10 км по тесной улично-дорожной сети, что в летний период составляет около 30 минут и более.
Важнейшими искусственными сооружениями, помимо тоннеля будут мостотвые переходы через реку Кудепста общей протяженностью 1400 м в оба направления, также строительство эстакады от западного портала до мостового перехода, протяженностью чуть более 950 м. Строительство разворотных путепроводов в районе Кудепста и селе Высокое, протяженностью около 350 м.
Также важным объектом станет строительство развязки в селе Высокое, которое будет насчитывать 11 съездов. Работы по всем этим объектам уже начаты.
Этот тоннель будет самым длинным в России. Поэтому предусмотрено строительство 11 сбоек, три из которых транспортно-эвакуационные. Для вентиляции воздуха предусмотрено строительство вентиляционного ствола глубиной порядка 98 м. Российские инженеры применяли накопленный опыт в проектировании подобных объектов, в том числе при строительстве олимпийских объектов в Сочи.