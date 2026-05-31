Дороги к семи детским лагерям Нижегородской области отремонтируют в 2026 году

В 2026 году в Нижегородской области продолжится ремонт региональных трасс, по которым дети добираются до летних лагерей и баз отдыха. На обновление таких маршрутов направят более 1,5 млрд рублей. Всего в порядок приведут около 67 километров дорог, ведущих к семи детским оздоровительным учреждениям региона. Об этом в пресс-службе областного правительства.