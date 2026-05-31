Кредиты станут дешевле: в Госдумы анонсировали снижение ставки ЦБ

Банк России на предстоящем заседании совета директоров, запланированном на 19 июня 2026 года, может пойти на существенное смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку сразу на один процентный пункт, в результате чего показатель опустится до 13,5% годовых. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку.