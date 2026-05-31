Кредиты станут дешевле: в Госдумы анонсировали снижение ставки ЦБ

Банк России на предстоящем заседании совета директоров, запланированном на 19 июня 2026 года, может пойти на существенное смягчение денежно-кредитной политики. Ожидается, что регулятор снизит ключевую ставку сразу на один процентный пункт, в результате чего показатель опустится до 13,5% годовых. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в комитете Госдумы по финансовому рынку.
«Полагаю, что на ближайшем заседании, оно состоится в 20-х числах июня, ключевая ставка будет снижена на 1 п.п.», — приводит агентство слова представителя комитета.
В профильном комитете нижней палаты парламента подчеркнули, что текущая динамика потребительских цен в стране формирует необходимые условия для более активных действий финансового регулятора. Фиксация дефляционных трендов в экономике становится веским аргументом в пользу корректировки курса.
«Сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться. Хотя это небольшая величина и короткий промежуток времени, но такой сигнал мы получили», — отметил парламентарий.
Данные показатели дают Центральному банку веские основания для «более решительного снижения ключевой ставки» по сравнению с предыдущими этапами смягчения политики, говорят в нижней палате российского парламента.