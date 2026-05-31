Россиянам спрогнозировали снижение ключевой ставки: до какого показателя она может опуститься

Центральный Банк РФ на ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 19 июня, может снизить ключевую ставку сразу на один процентный пункт. В этом случае она составит 13,5% годовых, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ТАСС.
По словам Аксакова, в настоящий момент экономика России демонстрирует небольшое снижение цен, хоть и за короткий период. Такой сигнал дает Центральному Банку основание для более чувствительного снижения ставки, чем в прошлый раз. Напомним, 24 апреля регулятор уже уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о постепенном формировании предпосылок для снижения ключевой ставки на фоне охлаждения российской экономики. По его словам, создаются необходимые условия для уменьшения ставки, чтобы вывести экономику на траекторию роста, соответствующую ее потенциалу. Президент Владимир Путин, по словам Новака, уже дал соответствующие поручения для достижения этой цели.