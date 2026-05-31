В «Руспродсоюзе» перечислили регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

Ассоциация «Руспродсоюз» перечислила российские регионы с самыми высокими и самыми низкими ценами на куриные яйца. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.
Дороже всего десяток яиц стоит на Чукотке — 241,9 рубля. В Магаданской области цена почти такая же высокая: 201,2 рубля. Самые доступные яйца продаются в Мордовии (80,9 рубля за десяток) и в Пензенской области (91,6 рубля). В Москве средняя цена десятка яиц составляет 125,5 рубля, в Санкт-Петербурге чуть ниже — 123,8 рубля.
Ранее KP.RU писал, что через четыре-пять лет чашка кофе в России может стоить до 1000 рублей. Росту цен способствует засуха в Бразилии и Вьетнаме, которая привела к снижению урожайности. Кроме того, на стоимость влияют расходы кофеен на аренду, зарплаты и налоги. Если динамика сохранится, кофе рискует перестать быть повседневным продуктом.