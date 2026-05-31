Белстат раскрыл, сколько белорусов живут максимум на 1500 рублей в месяц

В Национальном статистическом комитете сообщили статистику, сколько белорусов живут на сумму от 1000 до 1500 рублей в месяц.
Согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, за первый квартал 2026 года у 3,2% белорусов среднедушевые ресурсы составляют менее 500 рублей в месяц. Суммой от 500 до 1000 рублей располагает 31% населения. На сумму от 1000 до 1500 живет 34,8% граждан республики. Тратить каждый месяц от 1500 до 2000 себе позволяют 16,9% белорусов. А у 14,1% жителей Беларуси есть возможность тратить свыше 2000 рублей ежемесячно.
В региональном срезе доля белорусов с минимальными расходами наиболее низкая — в Минске — примерно 1% населения, самая высокая — в Могилевской области — 4,9%. Также в столице и самая большая доля людей с максимальными расходами. В столице тех, кто тратят от 2000 рублей в месяц — 24,6%. Это наиболее высокий показатель в стране, меньше всего таковых — на Могилевщине.
