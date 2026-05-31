Половина импортозамещающей продукции Волгоградской области приходится на химиков

День химика отмечают 31 мая около 20 тысяч волгоградцев. В преддверии профессионального праздника лучшим работникам химической промышленности в регионе вручили награды, среди них сотрудники «Каустика», «Волжского оргсинтеза», «Зиракс», «ЭКТОС-Волга» и других предприятий. Эксперты отмечают позитивную динамику развития отрасли, сообщает облпромторг.
На химпредприятиях трудятся около 16% от занятых в промышленности Волгоградской области. Компании реализуют 20 крупных инвестпроектов. По итогам января-марта 2026 года объем производства химкомплекса превысил 39 миллиардов рублей, а налоговые отчисления в бюджет региона — 2 миллиарда.
При этом на долю химпрома приходится более 55% от общего объема выпущенной импортозамещающей продукции. Здесь отметились автохимия от «ТД “ГРАСС”, метионин от “Волжский Оргсинтез” и шины “Волтайр-Пром”. На “Каустике” производят гидроксид и оксид магния, “Волга индастри” производит химические средства для защиты растений, “Глобал Кемикал” — смазочные материалы. И это далеко не полный список.