Минтруда назвало топ-10 самых востребованных профессий в Беларуси

Топ-10 самых востребованных профессий возглавляют водители (7300 вакансий), продавцы (2800), электромонтеры (2700) и трактористы (2300 мест). Также в Беларуси довольно часто вакантны места врачей (2300 вакансий), инженеров (1100), бухгалтеров (1100), ветврачей (800) и мастеров (800). Еще в ближайшую пятилетку ждут рост спроса на квалифицированных рабочих с дипломом о среднем специальном образовании — это станочники, наладчики, слесари и строители.