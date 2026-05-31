Минтруда назвало топ-10 самых востребованных профессий в Беларуси

Стало известно, какие профессии в Беларуси самые востребованные. Об этом первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко рассказала в интервью газете «Рэспублiка».
На конец мая 2026 года в базе Общереспубликанского банка вакансий открыты 137 тысяч предложений от нанимателей, из которых около 70% — рабочие специальности.
Топ-10 самых востребованных профессий возглавляют водители (7300 вакансий), продавцы (2800), электромонтеры (2700) и трактористы (2300 мест). Также в Беларуси довольно часто вакантны места врачей (2300 вакансий), инженеров (1100), бухгалтеров (1100), ветврачей (800) и мастеров (800). Еще в ближайшую пятилетку ждут рост спроса на квалифицированных рабочих с дипломом о среднем специальном образовании — это станочники, наладчики, слесари и строители.
— В следующие пять лет будут нужны инженеры с цифровыми компетенциями. Речь идет о специалистах в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, аналитиках данных, — прокомментировала первая замминистра.
Кроме того, в Беларуси ждут притока молодых кадров в медицину и образование, прогнозируют расширение ниши соцуслуг и ухода за пожилыми людьми.